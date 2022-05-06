تفاصيل فسخ عقد أحمد شديد قناوي مع المصري البورسعيدي

قرر سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادى المصري فسخ التعاقد مع أحمد شديد قناوى قائد الفريق عقب خضوعه للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى للنادى، بعد ثبوت تحريضه للاعبين على الامتناع عن معسكر الفريق استعدادا للإسماعيلى.

وتم فسخ عقد اللاعب وتسوية مستحقاته، حيث تم خصم 25% كعقوبة التمرد والغياب عن التمرين، وحصل اللاعب على 100 ألف جنيه قيمة مستحقاته المتبقية بينما غاب أحمد مسعود لاعب الفريق عن موعد التحقيق.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى البورسعيدى بقيادة التونسى معين الشعبانى، استبعاد الثنائى الحارس أحمد مسعود والظهير الأيسر أحمد شديد قناوى، لاعبى الفريق من معسكر برج العرب المغلق استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في الدوري المصري علي استاد برج العرب.

ويأتى ذلك بناءً على قرار مجلس إدارة النادى برئاسة سمير حلبية، بخوض الثنائى تدريبات منفردة فى بورسعيد وتحويلهما للتحقيق، حيث يرى المجلس أنهما وراء أزمة تمرد اللاعبين وتحريضهم على عدم انتظامهم فى معسكر الفريق بسبب عدم حصولهما على مستحقاتهم المتأخرة.