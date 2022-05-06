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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أفضل 10 مركبات كهربائية في 2022.. ولاند روفر تكرم طائرة سلاح الجو البريطاني "شينوك"

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

لاند رور ديفندر الفريدة من نوعها تكرم سلاح الجو الملكي البريطاني شينوك.. صور

قامت شركة الهندسة البريطانية Tecniq بإنشاء سيارة Land Rover Defender مخصصة للاحتفال بالذكرى الأربعين لطائرة هليكوبتر من طراز Chinook ثنائية المروحية تابعة لسلاح الجو الملكي.

 

سعر ومواصفات أودي RS 3 موديل 2022.. صور

ستكشف العلامة التجارية الألمانية الفاخرة "اودي" قريباً عن احدث اصداراتها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن تصل RS 3 إلى الوكلاء في الصيف، وسيبدأ وسيبدأ سعرها بأقل من 60.000 دولار.

 

عربيتك أغلى .. اعرف أسعار سيارات أشهر نجوم هوليود | صور

بمجرد الحديث عن نجوم ومشاهير العالم خاصةً فى “هوليود” حيث الأفلام الخارقة والأجور الأسطورية لأبطالها، يفكر الكثيرون حول درجة الرفاهية المترفة التى يعيشها أبرز هولاء المشاهير، إلا أنه لكل قاعدة شواذ.

 

تبدأ من 39 ألف دولار.. أفضل 10 سيارات كهربائية في 2022 | صور

لاشك أن المستقبل سيكون للسيارات الكهربائية بلا منافس، فهي الأمل فى مواجهة ظاهرة الإحتباس الحراري، والتقليل من انبعاثات السيارات الحالية “التقليدية” الملوثة للكوكب، بالإضافة لقلة ثمن تشغيلها بفضل انخفاض سعر صيانتها الدورية مقارنةً بنظيراتها التى تعمل بالوقود.

 

أول سيارة بناقل حركة يدوي.. أكيورا تكشف سعر انتجرا 2023

كشفت شركة أكيورا الذراع الأكثر فخامة لـ "هوندا" مؤخرًا عن أسعار طراز "انتيجرا 2023 "، وبالفعل بدأ الإنتاج رسميًا لسيارة الهاتشباك الجديدة ذات مستوى التجهيز الأساسي العلامة التجارية. أعلنت أكيورا  أن منشأة ماريسفيل في أوهايو قد بدأ في بناء انتجرا لتكون جاهزة للعملاء ، مما يشير إلى عودة واحدة من أكثر لوحات أكيورا شعبية وعودة ناقل الحركة اليدوي إلى تشكيلة أكيورا لأول مرة منذ عام 2015.

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