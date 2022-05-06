شركة ASUS تعتزم إطلاق أجهزة لاب توب ROG Gunslinger 6 بأفضل المواصفات

تعتزم شركة ASUS إطلاق سلسلة جديدة من أجهزة اللاب توب في الأسواق مع عدد من أحدث الإمكانات في الشاشة والأداء، حيث نشرت الشركة إعلانًا تشويقيًا لأجهزة ROG Gunslinger 6 القادمة والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 ستحصل على أقوى معالج للرسومات في الأسواق وهو كارت الشاشة Nvidia RTX 3080 Ti من شركة نيفيديا.

ومن المتوقع أن تعقد شركة ASUS حدثا ضخما في 17 مايو القادم للإعلان عن أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 بالإضافة إلى عدد من أجهزة اللاب توب الأخرى.

وستعمل أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 بمعالجات إنتل الجيل الثانى عشر والتى تعتبر أفضل i9-12900H ، كما ستحصل على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 64 جيجابايت رام من نوع DDR5-4800 ، مع ذاكرة تخزين داخلية تضم 1 تيرابايت من M.2 SSD .

وستأتى أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 بشاشة قياس 15.6 بوصة بينما يحتوي طراز Plus على شاشة أكبر قياس 17.3 بوصة، مع دقة 2K ، ومعدل تحديث 240 هرتز في الثانية ، وألوان من نوع DCI P3 بنسبة 100 % ، ووقت استجابة 3 مللي ثانية ، ودعم لتقنية Dolby Vision.

