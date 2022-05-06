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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة ASUS تعتزم إطلاق أجهزة لاب توب ROG Gunslinger 6 بأفضل المواصفات

شركة ASUS تعتزم إطلاق
شركة ASUS تعتزم إطلاق أجهزة لاب توب ROG Gunslinger 6

تعتزم شركة ASUS إطلاق سلسلة جديدة من أجهزة اللاب توب في الأسواق مع عدد من أحدث الإمكانات في الشاشة والأداء، حيث نشرت الشركة إعلانًا تشويقيًا لأجهزة ROG Gunslinger 6 القادمة والمتوقع إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وبحسب موقع Gizmochina فإن أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 ستحصل على أقوى معالج للرسومات في الأسواق وهو كارت الشاشة Nvidia RTX 3080 Ti من شركة نيفيديا.

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ومن المتوقع أن تعقد شركة ASUS حدثا ضخما في 17 مايو القادم للإعلان عن أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 بالإضافة إلى عدد من أجهزة  اللاب توب الأخرى.

وستعمل أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 بمعالجات إنتل الجيل الثانى عشر والتى تعتبر أفضل i9-12900H ، كما ستحصل على ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت يمكن توسيعها إلى 64 جيجابايت رام من نوع DDR5-4800 ، مع ذاكرة تخزين داخلية تضم 1 تيرابايت من M.2 SSD .

وستأتى أجهزة اللاب توب ROG Gunslinger 6 بشاشة قياس  15.6 بوصة بينما يحتوي طراز Plus على شاشة أكبر قياس 17.3 بوصة، مع دقة 2K ، ومعدل تحديث 240 هرتز في الثانية ، وألوان من نوع DCI P3 بنسبة  100 % ، ووقت استجابة 3 مللي ثانية ، ودعم لتقنية  Dolby Vision. 
 

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