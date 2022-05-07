لوتس إميرا GT4 تستعرض قوتها داخل مسار هيثيل الشهير .. فيديو

استطاعت شركة لوتس أن تقدم عدة طرازات مبهرة ومميزة في عالم السيارات، ومنها النسخة إميرا GT4 الجديدة، والتي ظهرت داخل حلبة هيثيل الشهيرة في المملكة المتحدة، حيث تمتعت باطلالة رياضية خاطفة للانظار مع عدة لمسات تؤكد على هذا الطابع المميز.

لوتس إميرا GT4

حيث نشرت قناة Lotus Cars المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع youtube وظهرت من خلاله السيارة لوتس إميرا GT4 في مدة زمنية تستغرق دقيقة و 27 ثانية، وذلك اثناء تأدية بعض الاختبارات المميزة، مع اداء يتمتع بالمناورة التنافسية إلى جانب الاستعراض الهيكلي.

لوتس إميرا GT4

وتضم السيارة لوتس إميرا GT4 جنوط رياضية بتصميم هندسي انيق يبلغ قياسها 18 بوصة مدعومة باطارات طراز بيريللي، مع قضبان أمامية وخلفية جديدة، ومكابح عالية الاداء، بالاضافة إلى انظمة تعليق رياضية، وسبويلر خلفي عريض الشكل يعزز من قدرات السيارة في التعامل مع الحركة الديناميكة للهواء.

لوتس إميرا GT4

و تزن السيارة لوتس إميرا GT4 المخصصة للسباقات نحو 1300 كيلوجرام بدون سوائل، على عكس النسخة القانونية والتي تزن 1405 كيلوجرام، كما تضم سيارة السباق حزام للامان من ست نقاط، ومفاتيح عازلة مع نظام الكتروني لاطفاء الحريق، وخاصية تسجيل البيانات، وخزان للوقود بسعة 96 لترًا.

لوتس إميرا GT4

الاداء الفني للسيارة لوتس إميرا GT4

تنتقل السرعة إلى عجلات لوتس إميرا GT4 عبر علبة تروس متتابعة من 6 سرعات طراز Xtrac مع ترس تفاضلي محدود الانغلاق، وبتقنية الدفع الخلفي للعجلات، بينما تستمد اوامر القوة من محرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3500 سي سي، مقترن بشاحن هاروب الفائق TVS 1900 يعمل على انتاج قوة قدرها 400 حصانا.