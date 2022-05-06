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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر عبد المنعم: سعر التذكرة في سينما الشعب يصل لـ20 جنيها ..فيديو

صدى البلد

قال الفنان تامر عبد المنعم مدير قصر السينما، إن سعر التذكر في مشروع سينما الشعب ستصل إلى 20 جنيها ولا تتجاوز 40 جنيها.

مضيفا: لا يمكن تحويل دور قصور الثقافة إلى دور عرض سينمائية لأنها تقوم بدور منوط بها ولا يمكن أن أحارب الثقافة بالسينما وأهدم جميع الفنون الأخرى من بينها الرسم والفن التشكيلي والموسيقي.

وأضاف الفنان تامر عبد المنعم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جهاز الـ DCP المنوط به عرض الأفلام  في دور العرض تكلفته 3 ملايين جنيه، وهناك مقترح آخر وهو استعارة جهاز  ECP بقيمة إيجاريه 2500 جنيه لعرض الأفلام العربي فقط".

تابع الفنان تامر عبد المنعم، استطعنا توفير 40 موقع نستطيع من خلالها تقديم سينما الشعب دون المساس مع أي نشاط ثقافي يقدمه القصر التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، من بينها مكتبة البحر الأعظم، وتسع 100 شخص، و الإسكندرية قصر ثقافة الأنفوشي تسع 600 شخص، وقصر ثقافة قنا، والمنوفية (سينما الشعب شبين الكوم وسينما الشعب السادات). 

قناة الحدث تامر عبد المنعم محمد موسى شبين الكوم قصور الثقافة الفن التشكيلي

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