فيسبوك يقرر إلغاء Nearby Friends وميزات أخرى في هذا الموعد

قرر تطبيق فيسبوك Facebook إيقاف عدد من الميزات المتعلقة بمواقع المستخدمين منها ميزة Nearby Friends والتى تعرف باسم الأصدقاء القريبين، حيث بدأ التطبيق بإبلاغ المستخدمين باقتراب وقف هذه الميزات نهائيا للحفاظ على الخصوصية.

وبحسب موقع 9to5Mac فإن فيسبوك تسعى إلى إيقاف ميزات الموقع بحلول نهاية هر مايو الحالي، كما ستقوم فيسبوك بحذف جميع المعلومات المتعلقة بهذه الميزات من خوادمها لعدم استغلاللها بشكل سيئ.

وترسل فيسبوك عدد من الإشعارات لمستخدميها على نظامي هواتف آيفون وأندرويد حول انتهاء ميزة Nearby Friends وهي ميزة تتيح للأشخاص مشاركة موقعهم الحالي مع أصدقاء فيسبوك الآخرين القريبين منهم بالنسبة للموقع الجغرافي مما قد يكشف بياناتهم الشخصية.

في الوقت نفسه ، تقول فيسبوك أن تنبيهات الوقت وسجل المواقع والموقع في الخلفية ستختفي قريبًا، كما ستتوقف جميع المعلومات التي شاركتها والتي تم استخدامها لهذه التجارب.



وفقًا لفيسبوك ، فإن ميزة Nearby Friends والميزات الأخرى المستندة إلى الموقع لن تكون متاحة للمستخدمين بعد 31 مايو أما سجل مواقع المستخدم الذي يستخدم موقعك تلقائيًا لإنشاء خريطة للأماكن التي تمت زيارتها فستتم إلغائها بحلول 1 أغسطس من هذا العام .

