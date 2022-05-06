الصاوي: عندما علمت بتجسيدي شخصية خيرت الشاطر شاهدت لقاءات مطولة له

حل الفنان خالد الصاوي، الليلة، ضيفا على الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "بيت للكل"، المُذاع عبر فضائية "الأولى، للحديث عن كواليس مشاركته في مسلسل الاختيار 3.

وقال الصاوي،:"عندما علم أنه سيجسد شخصية خيرت الشاطر في المسلسل شاهد لقاءات مطولة لخيرت الشاطر.

أكد الفنان خالد الصاوى أن كل الشخصيات في مسلسل الأختيار تعرف الأحداث وتعاملت وتفاعلت معها.

وتابع الصاوي: نظرت في المادة العلمية الخاصة بالدور الذي سأقدمه في المسلسل، موضحا أن المخرج بيتر ميمى له دور أساسي في نجاح تقديم شخصية خيرت الشاطر في مسلسل الأختيار.