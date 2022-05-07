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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قصر البارون تحفة فنية مميزة على الطراز الهندي.. تقرير

قصر البارون
قصر البارون

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن " قصر البارون " ، والذي يقع بشارع العروبة في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، ويرجع تاريخ إنشائه إلى أوائل القرن العشرين.

ولفت "التقرير" إلى أن تشييد هذا القصر استغرق ثلاث سنوات ، وقام بإنشائه " البارون إمبان " صاحب فكرة تعمير وتخطيط صحراء مصر الجديدة وتحويلها إلى ضاحية كبرى.

ويعد قصر البارون تحفة فنية معمارية نادرة ، ويمثل نموذجا فريدا للعمارة على الطراز الهندي ، ويقع على أربع وجهات ، وصمم حيث لا تغيب عنه الشمس أبدا .

ويتميز القصر بأن جميع قاعاته تدخلها الشمس ، ويعد من أفخم القصور ، واستخدم في بنائه المرمر والرخام ، وتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية . 

قصر البارون برنامج صباح البلد لبارون إمبان توك شو البارون

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