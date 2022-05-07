قصر البارون تحفة فنية مميزة على الطراز الهندي.. تقرير

عرض برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " تقريرا عن " قصر البارون " ، والذي يقع بشارع العروبة في مصر الجديدة بمحافظة القاهرة ، ويرجع تاريخ إنشائه إلى أوائل القرن العشرين.

ولفت "التقرير" إلى أن تشييد هذا القصر استغرق ثلاث سنوات ، وقام بإنشائه " البارون إمبان " صاحب فكرة تعمير وتخطيط صحراء مصر الجديدة وتحويلها إلى ضاحية كبرى.

ويعد قصر البارون تحفة فنية معمارية نادرة ، ويمثل نموذجا فريدا للعمارة على الطراز الهندي ، ويقع على أربع وجهات ، وصمم حيث لا تغيب عنه الشمس أبدا .

ويتميز القصر بأن جميع قاعاته تدخلها الشمس ، ويعد من أفخم القصور ، واستخدم في بنائه المرمر والرخام ، وتم تسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية .