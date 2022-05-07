إدارات التعليم بعدد من المناطق السعودية تعلن مواعيد الدوام المدرسي

تزامنا مع انطلاق الفصل الثالث

اعتمدت ‫إدارات التعليم بعدد من المناطق السعودية، مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي، بالتزامن مع عودة طلاب وطالبات التعليم العام يوم غدٍ (الأحد) إلى مقاعد الدراسة، لاستئناف العملية التعليمية للفصل الدراسي الثالث حضورياً.

وأعلنت إداراتا تعليم وادي الدواسر والأفلاج بمنطقة الرياض، وكذلك الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، أن موعد الاصطفاف الصباحي للمدارس سيكون الساعة 6.45 صباحاً، وأما الحصة الأولى فستبدأ الساعة 7 صباحاً.

ونوهت إدارة التعليم العام بمنطقة الحدود الشمالية إلى أن موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس البنين سيبدأ الساعة الـ 7 صباحاً، والحصة الأولى الساعة 7.15 صباحاً، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس البنات الساعة 6.45 صباحاً، والحصة الأولى الساعة الـ 7 صباحاً.