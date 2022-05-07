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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خليلوزيتش: كنت في إجازة ولم أرحل عن تدريب منتخب المغرب

وحيد خليلوزيتش المدير
وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب

كشف وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب، حقيقة رحيله عن تدريب أسود الأطلس قبل أشهر قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وكانت تقارير صحفية، أشارت خلال الأيام الماضية إلى اقتراب رحيل وحيد خليلوزيتش عن تدريب منتخب المغرب، بعد توتر علاقته مع فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وقال وحيد خليلوزيتش لصحيفة "المنتخب" المغربية:" لقد كنت في إجازة، أعتقد أنني استحق فترة للراحة، بعد الضغوط التي تعرضت عليها خلال الفترة الماضية".

أضاف:" أنا حاليا في مكتبي أقوم بعملي وأحضر للفترة المقبلة، تابعت الذي قيل عني مؤخرا وأشياء آخرى بلغتني لكن لم أعطها أدنى اهتمام".

تابع:"  كتبوا عني الكثير من الأشياء الكاذبة، ونقلوا على لساني تصريحات لم أدلي بها، لست عظما طريا، لقد دربت العديد من المنتخبات ولدي خبرات كبيرة، لست منزعجا ولا مهوسا بما كتب عني".

يذكر أن قرعة كأس العالم، أوقعت منتخب المغرب في مجموعة نارية، تضم منتخبات بلجيكا وكندا وكرواتيا.

قرعة كأس العالم 2022:

المجموعة الأولى: قطر - الإكوادور - السنغال - هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا - إيران - الولايات المتحدة الأمريكية - الفائز من الملحق الأوروبي بين ويلز والفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين - السعودية -  المكسيك - بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا - الفائز من ملحق مباراة الإمارات وأستراليا ضد بيرو - الدنمارك - تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا - الفائز من ملحق مباراة نيوزيلندا ضد كوستاريكا - ألمانيا - اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا - كندا - المغرب - كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل - صربيا - سويسرا - الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال - غانا - أوروجواي - كوريا الجنوبية.

خليلوزيتش المغرب كأس العالم فوزي لقجع قرعة كأس العالم 2022

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