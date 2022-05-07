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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأهرامات بـ20 جنيها للطلبة.. الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية

الكرنك
الكرنك

الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية، أصبحت تشغل العديد من المواطنين و السائحين ، عبر الاطلاع عليها عقب زيادتها ، خاصة انها من الأماكن المفضلة للزيارات خلال السفر و العطلات ، لما تمثله من سياحة ثقافية وتاريخ ثمين يحمل سنوات الزمن السحيق .
 

وخرج علينا المجلس الأعلي للآثار ، بالإعلان عن الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية ، في 13 موقعا ،اعتبارا من مايو 2022 محددة السعر للمصريين والأجانب والطلبة ، نسردها بالتفصيل في السطور القادمة .


الأسعار الجديدة لدخول المتاحف و المناطق الاثرية

وتضمنت الأسعار الجديدة لدخول المتاحف و المناطق الاثرية ، بـ منطقة الاهرامات ، 240 جنيها للأجانب ، 120 جنيها للطلبة الأجانب ، 40 جنيها للمصريين ، 20 جنيها للطلبة المصريين .


فيما سعرت زيارة الهرم الأكبر بـ 440 جنيها للأجانب ، 220 للطلبة الأجانب ، 100 جنيه للمصريين ، 50 جنيها طلبة مصريين ، فيما حدد سعر التذكرة الشاملة الهرم الأكبر و المنطقة الاثرية بـ 600 جنيه للأجانب ، 300 جنيه للطلبة الأجانب .

تذاكر قلعة صلاح الدين بالقاهرة سعرت بـ 200 جنيه للأجانب ، 100 جنيه للطلبة الأجانب ، 40 جنيها للمصريين ، 20 جنيها طلبة مصريين .

الأسعار الجديدة لزيارة معبد الأقصر، 180 جنيها للأجانب ، 90 جنيها للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين ، فيما حددت تذاكر دخول معبد الكرنك والمتحف المفتوح بالمعبد ، 220 جنيها للأجانب ، 110 جنيهات للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين .


أسعار تذاكر دخول وادى الملوك ، 260 جنيها للأجانب ، 130 جنيها للطلبة الأجانب ، 40 جنيها للمصريين ، 20 جنيها طلبة مصريين ، وأسعار دخول الدير البحري ، 160 جنيها للأجانب ، 80 جنيها للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات طلبة مصريين.


أسعار دخول كومبو ومتحف التماسيح ، 160 جنيها للأجانب ، 80 جنيها للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين ، وحددت أسعار ادفو بـ 200 جنيه للأجانب ، 100 جنيه للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين.


أسعار دخول فيلة ، 200 جنيه للأجانب ، 100 جنيه للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين ، فيما حدد سعر تذاكر دخول أبوسمبل والتوثيق ، 260 جنيها للأجانب ، 130 جنيها طلبة أجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين.

الأسعار الجديدة لدخول المتاحف و المناطق الاثرية
الأسعار الجديدة لدخول المتاحف و المناطق الاثرية
الأسعار الجديدة لدخول المتاحف أسعار دخول المتاحف المجلس الاعلى للاثار المتاحف المناطق الأثرية

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الأهرامات بـ20 جنيها للطلبة.. الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية

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