الأهرامات بـ20 جنيها للطلبة.. الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية

الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية، أصبحت تشغل العديد من المواطنين و السائحين ، عبر الاطلاع عليها عقب زيادتها ، خاصة انها من الأماكن المفضلة للزيارات خلال السفر و العطلات ، لما تمثله من سياحة ثقافية وتاريخ ثمين يحمل سنوات الزمن السحيق .



وخرج علينا المجلس الأعلي للآثار ، بالإعلان عن الأسعار الجديدة لدخول المتاحف والمناطق الأثرية ، في 13 موقعا ،اعتبارا من مايو 2022 محددة السعر للمصريين والأجانب والطلبة ، نسردها بالتفصيل في السطور القادمة .



الأسعار الجديدة لدخول المتاحف و المناطق الاثرية

وتضمنت الأسعار الجديدة لدخول المتاحف و المناطق الاثرية ، بـ منطقة الاهرامات ، 240 جنيها للأجانب ، 120 جنيها للطلبة الأجانب ، 40 جنيها للمصريين ، 20 جنيها للطلبة المصريين .



فيما سعرت زيارة الهرم الأكبر بـ 440 جنيها للأجانب ، 220 للطلبة الأجانب ، 100 جنيه للمصريين ، 50 جنيها طلبة مصريين ، فيما حدد سعر التذكرة الشاملة الهرم الأكبر و المنطقة الاثرية بـ 600 جنيه للأجانب ، 300 جنيه للطلبة الأجانب .

تذاكر قلعة صلاح الدين بالقاهرة سعرت بـ 200 جنيه للأجانب ، 100 جنيه للطلبة الأجانب ، 40 جنيها للمصريين ، 20 جنيها طلبة مصريين .

الأسعار الجديدة لزيارة معبد الأقصر، 180 جنيها للأجانب ، 90 جنيها للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين ، فيما حددت تذاكر دخول معبد الكرنك والمتحف المفتوح بالمعبد ، 220 جنيها للأجانب ، 110 جنيهات للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين .



أسعار تذاكر دخول وادى الملوك ، 260 جنيها للأجانب ، 130 جنيها للطلبة الأجانب ، 40 جنيها للمصريين ، 20 جنيها طلبة مصريين ، وأسعار دخول الدير البحري ، 160 جنيها للأجانب ، 80 جنيها للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات طلبة مصريين.



أسعار دخول كومبو ومتحف التماسيح ، 160 جنيها للأجانب ، 80 جنيها للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين ، وحددت أسعار ادفو بـ 200 جنيه للأجانب ، 100 جنيه للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين.



أسعار دخول فيلة ، 200 جنيه للأجانب ، 100 جنيه للطلبة الأجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين ، فيما حدد سعر تذاكر دخول أبوسمبل والتوثيق ، 260 جنيها للأجانب ، 130 جنيها طلبة أجانب ، 30 جنيها للمصريين ، 10 جنيهات للطلبة المصريين.