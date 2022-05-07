بعد توقف عامين.. الخطوط السعودية تستأنف رحلاتها إلى إسطنبول

استأنفت شركة الخطوط الجوية السعودية رحلاتها إلى مدينة إسطنبول التركية، بعد توقف عامين بسبب جائحة كورونا.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن طائرة تابعة للشركة السعودية هبطت في مطار إسطنبول، بعد ظهر السبت، قادمة من مدينة جدة، وعلى متنها 130 مسافرا.

وأشارت الوكالة إلى أن موظفي المطار استقبلوا طاقم الطائرة السعودية بالورود.

وأطلقت الخطوط السعودية رحلاتها من مطار إسطنبول إلى الرياض والمدينة وجدة.

ومن المقرر أن تسير السعودية رحلات جوية من المدينة المنورة إلى إسطنبول، في 11 مايو الجاري.

وتأتي الخطوة بعد زيارة أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية، أواخر الشهر الماضي، وهي أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.

وتوقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا.