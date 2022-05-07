بعد شائعات وقف البيع والشراء.. تراجع أسعار الذهب في الأسواق اليوم.. فيديو

رصدت عدسة "صدى البلد" بالبث المباشر، أسعار الذهب وحركة البيع والشراء في الأسواق، اليوم السبت 7 من مايو.

وقال إبراهيم حسين صاحب محل ذهب، أن وقف حركة بيع وشراء الذهب في الأسواق شائعة غير صحيحة، ويوجد حركة بيع وشراء في السوق مثل كل يوم.

وأكمل أنه كان يوجد ارتفاع في أسعار الذهب أمس، بسبب زيادة الطلب المحلي علي الذهب، بينما يوجد اليوم انخفاض في أسعار الذهب .

وتابع أن سعر جرام الذهب عيار 21 بلغ 1190 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1020 جنيهًا، بينما سجل عيار 24 حوالي 1360 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

سجلت سعر الاوقية بالبورصات العالمية قيمة 1886 دولار

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب 43185 جنيها، وسجل سعر الجنيه الذهب 9720 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,320,000 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.