إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم طارق عبدالنبي محمد 56 سنة، ورؤى طارق عبدالنبى، 20 سنة، ومحمد إسماعيل 38 سنة، وأحمد طارق عبدالنبي 22 سنة، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيبت ضحي فوزي أحمد 54 سنة، مصابة بجرح قطعي بالجبهه حوالي 5 سم، ومني طارق عبدالنبي، 26 سنة، مصابة بجرح قطعي بالجبة حوالي 3 سم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين داخل مستشفى سمسطا.