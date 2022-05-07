عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

مستشفي بني سويف
مستشفي بني سويف

أصيب 6 أشخاص، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم طارق عبدالنبي محمد 56 سنة، ورؤى طارق عبدالنبى، 20 سنة، ومحمد إسماعيل  38 سنة، وأحمد طارق عبدالنبي 22 سنة، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات بالجسم.

كما أصيبت  ضحي فوزي أحمد 54 سنة، مصابة بجرح قطعي بالجبهه حوالي 5 سم، ومني طارق عبدالنبي، 26 سنة، مصابة بجرح قطعي بالجبة حوالي 3 سم، وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة ووجه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الدكتور أحمد بغدادي وكيل المديرية بتقديم كافة الخدمات الطبية للمصابين داخل مستشفى سمسطا.

الداخلية وزير الداخلية الطريق الصحراوي الغربي المركزى بني سويف وزارة الصحة محافظة أسيوط حادث تصادم الخدمات الطبية محافظة بني سويف مساعد وزير الداخلية الخدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدى البلد ينفرد.. ياسمين صبري تنازلت عن جميع حقوقها الشرعية من أجل الطلاق من أبو هشيمة

استشهاد ضابط و10 جنود.. المتحدث العسكرى: إحباط هجوم إرهابى على إحدى نقاط رفع المياه غرب سيناء

موجة حرارة قاسية تضرب مصر قادمة من الهند

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

لحظة قفز أب ونجله هربا من حريق شقتهما في مدينة نصر .. صور

6 جنيهات انخفاضا بأسعار الذهب اليوم السبت 7-5-2022 فى مصر

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يطمئن على انتظام سير امتحانات نهاية العام لصفوف النقل

ترشيحاتنا

رئيس جامعة القاهرة ناعيا الشهداء: إرهاب جبان لا يرهب الجيش المصري العتيد

الجمعية المصرية اللبنانية تنعى شهداء الوطن

نيتو أساسيا.. تشافي يُعلن تشكيل برشلونة لملاقاة ريال بيتيس في الدوري الإسباني

خالص تعازينا.. الإمارات: نجدد موقفنا الثابت وتضامننا مع مصر في التصدي للإرهابيين

أحمد موسى: العناصر الإرهابية زعلانة من استقرار وأمن مصر..فيديو

الإرهاب لن يوقفها.. أحمد موسى: التنمية مستمرة في سيناء..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمت الجمهور.. هل تعاني غادة عبد الرازق من مرض أفقدها وزنها؟

الصيف يكشر عن أنيابه.. الطقس يميل للحرارة طوال أسبوع والأرصاد تحذر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي.. شاهد صور التحضيرات وإطلالة العروسين

مسار إجباري يتألقون في حفل كامل العدد بالإسكندرية.. صور

فيديو

تقليد للغرب.. زفاف محمد فراج وبسنت شوقي في مرمى سهام النقد.. فيديوجراف

سلعوة أم ذئب مفترس.. قصة ظهور حيوان غريب في الإسماعيلية

حاول قطع شرايين يده.. الجانب المظلم في حياة الراحل أحمد زكي| فيديوجراف

بتاعة المزاريطة.. شاهد| بوسي شلبي تضرب ميرهان حسين وتتوعد رحمة أحمد

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ