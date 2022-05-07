بمشاركة تريزيجيه ومصطفى محمد.. جالاتا سراي يتعادل مع باشاكشهير في الدوري التركي

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث مباراة فريقي جالاتا سراي واسطنبول باشاكشهير في الجولة السادسة والثلاثين لبطولة الدوري التركي.

الفريقان حاولا هز الشباك طيلة أحداث اللقاء، لكنهما فشلا في مسعيهما، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وشارك الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد في المباراة كأساسيين منذ البداية مع اسطنبول باشاكشهير وجالاتاسراي، لكن ذلك الأخير تم استبداله بزميله الفرنسي بافتيمبي جوميز في الدقيقة 68.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد اسطنبول باشاكشهير للنقطة 61 في المركز الرابع، ورصيد جالاتا سراي للنقطة 48 في المركز الثالث عشر.