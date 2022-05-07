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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد... محافظ قنا وكيلا عن عروسين من الأيتام خلال عقد قرانهما بنجع حمادي

زفاف فتاتين بدار
زفاف فتاتين بدار الرحمة

شارك اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، فى عقد قران وزفاف فتاتين من دار الرحمة الإسلامية في نجع حمادي، كوكيل عنهما، وذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، وعبد اللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والمهندس عمرو عبد العزيز حسن رئيس جمعية اللواء الإسلامي، وزينب رضوان مديرة دار الرحمة بنجع حمادى.

 

وهنأ محافظ قنا، العروستين بعقد القران والزفاف السعيد، متمنياً لهما زواجاً مباركاً وحياة سعيدة مع أزواجهما، موصياً أزواجهما بأن يعاملهن بالحسنى، موضحاً أن المحافظة بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي ساهمت فى توفير جهاز العروستين ومفروشات منزل الزوجية لكل منهن للتيسير من زواجهما مثل حالات سابقة.

 

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وقال محافظ قنا، إن الدولة تسعى جاهدة إلى تقديم يد المساعدة ومستلزمات تجهيز الفتيات الأيتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهما، لتحقيق حياة أسرية كريمة ومستقرة لهما.

 

وأوضح محافظ قنا، بأنه ألتقى فى وقت سابق بالشابين المتقدمين للزواج من" فاطمة " و"سناء" للاطمئنان على حسن أخلاقهما ومدى جديتهما وقدرتهما على الحفاظ على الفتاتين وتوفير حياة كريمة لهما، ثم شهد على مراسم خطبة العروسين بمكتبه فى شهر فبراير الماضى، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، تأكيداً منه على حرصه الدائم لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لفتيات الدار ومعاملتهن كبناته.

 

وأضاف الداودى، بأنه يشعر بالسعادة عندما يكون وكيلا لفتاة يتيمة، وأن الأيتام لم يختاروا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، وعلينا أن نكون بجوارهم في كل المناسبات، وأن نساهم في رسم البهجة علي وجوههم، مؤكداً أنه لن يتوان عن الذهاب إلى أي مركز أو قرية في المحافظة ليكون وكيلا عن الفتيات اليتيمات فى عقد قرانهم. 

 

يذكر أن "فاطمة" و"سناء" هما ثالث ورابع فتاة من فتيات دار الرحمة يتم زواجهما خلال الـ ٧ أشهر الماضى، وكان المحافظ وكيلا عن الفتيات الأربع؛ "إيمان" التى تزوجت فى شهر أكتوبر ٢٠٢١، و"رحمة" التى تزوجت فى شهر يناير الماضى، و"فاطمة" و"سناء" اللتان تزوجتا اليوم.

 

 

زفاف فتاتين بدار الرحمة 
زفاف فتاتين بدار الرحمة 
زفاف فتاتين بدار الرحمة 
زفاف فتاتين بدار الرحمة 
زفاف فتاتين بدار الرحمة 
زفاف فتاتين بدار الرحمة 
قنا دار الرحمة نجع حمادى الأيتام زفاف فتاتين عقد قران

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