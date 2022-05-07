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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم قنا يتفقد لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بنجع حمادى

جولة مدارس نجع حمادى
جولة مدارس نجع حمادى

أجرى الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، جولة ميدانية صباح اليوم، السبت على لجان الامتحانات بإدارة نجع حمادى التعليمية، للاطمئنان على حسن سير أعمال الامتحانات، حيث يؤدى الامتحان اليوم طلاب الصفوف الأول والثانى الاعدادى، والأول الثانوى للمواد غير المضافة للمجموع وفقاً لجدول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للعام الدراسي ٢٠٢١م- ٢٠٢٢م.

بدأ وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، جولته بمدرسة الشهيد محمود عبدالفتاح حسن الإعدادية والتى تضم ١٤ لجنة بإجمالي ٧١٠ طالب وطالبة بجميع اللجان، ثم مدرسة اللواء سمير خلف الله التجريبية والتى تضم ٤ لجان بإجمالى ٥٩ طالب وطالبة، تلاها بتفقد مدرسة المحطة الإعدادية التى تضم ٤ لجان بإجمالى ٧٥ طالب وطالبة، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

 

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وشملت جولة وكيل وزارة  التعليم بـ قنا ، مدرسة الشهيد خيرت القاضى الثانوية بـ  ٢١ لجنة و تضم ٣٨٤ طالب انتظامى و ٥٨ طالب منازل، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان مادة التربية الدينية.

وشدد الدكتور صبرى خالد، على توفير جميع وسائل الأمان والهدوء والسلامة والمناخ الملائم لضمان حسن سير الامتحانات واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات أمام رؤساء اللجان والمراقبين و الملاحظين، والتأكيد على تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوفير وسائل التهوية اللازمة داخل اللجان والالتزام بقرارات وزارة التربية والتعليم عن كثافة اللجان لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

واطمئن خالد، على مواصفات الورقة الامتحانية، والتاكد من مطابقتها وفقاً لتعليمات الوزارة، كما تم التأكد من عدم وجود أي معوقات لسير الامتحان، موجهاً بضرورة التصحيح أولاً بأول، ومراعاة الدقة في التصحيح لصالح جميع الطلاب.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أنه تتم متابعة سير الامتحانات أولاً بأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية، و التى تم ربطها بغرف العمليات الفرعية داخل كل إدارة تعليمية لتذليل المعوقات والتغلب على أى مشاكل طارئة قد تحدث.

الجدير بالذكر أن امتحانات الصف الاول والثانى الاعدادي بدأت اليوم السابع من مايو وتستمر حتى الخميس الثانى عشر من مايو ، على أن تبدأ امتحانات الصفوف الرابع والخامس و السادس الابتدائى غداً الاحد الثامن من مايو وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.
 

جولة مدارس نجع حمادى
جولة مدارس نجع حمادى
جولة مدارس نجع حمادى
جولة مدارس نجع حمادى
جولة مدارس نجع حمادى
قنا نجع حمادى التعليم الامتحانات الاول الثانوي الإعدادي

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