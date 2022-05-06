مديرية تعليم قنا تعلن انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى



قال الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن الإدارات التعليمية انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى التى تبدأ غداً لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي وفق الخريطة الزمنية المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، بأن أعمال تطهير وتعقيم ونظافة المدارس انتهت وتم التنسيق مع مديرية الأمن لوضع خطة أمنية تتناسب مع خروج الطلاب و تأمين المدارس، وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة لتفعيل تواجد الأطباء و الزائرات الصحيات بلجان الامتحانات تحسبا لظهور أي أعراض مرضية ولمراجعة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.



و أكد خالد ، أن الوحدات المحلية تعمل وفق توجيهات مشددة محافظ قنا ، لمنع أي تعدى من قبل الباعة الجائلين حول أسوار المدارس، وتتولى مجالس المدن رفع المخلفات والتدخل العاجل لحل أى مشكلات تتعلق بمرفقي المياه والكهرباء داخل مدارس التعليم العام والفنى.

جدير بالذكر أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع مع غرف العمليات المنعقدة بالإدارات التعليمية بداية الامتحانات لصفوف النقل بالتعليم العام والفنى، حيث يبدأ طلاب الصفوف الأول والثاني الإعدادي امتحاناتهم غداً السبت إلى يوم الخميس.

ويبدأ طلاب الصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائى اعتباراً من يوم الأحد الموافق 8/5/2022 وحتى الخميس الموافق 12/5/2022، بينما تبدأ امتحانات شهادة إتمام التعليم الأساسى يوم السبت الموافق 14/5/2022 .