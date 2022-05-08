إصابة أسرة بتسمم غذائي في سوهاج

أصيبت أم في نهاية العشرينات من العُمر، وطفليها وشقيقة زوجها، بحالة إعياء وقئ مُستمر، عقب تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة، بالمنزل دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، مفادها وصول كل من:"رضوي ا ع- 28 سنة- ربة منزل، ونجلها بدر ا- 6 سنوات، ونجلتها شمس ا- 5 سنوات، وشقيقة زوجها رانيا ا ع- 36 سنة- ربة منزل- ويقيمون بندر طما".

ويعانون من حالة إعياء وقئ، والحالة العامة جيدة، إدعاء تناول وجبة طعام منزلي فاسدة، وتم حجزهم بالمستشفى تحت الملاحظة، وبسؤال المصابتين الأولى والرابعة، قررا حدوث إصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلي فاسدة؛ ما أدى لإصابتهم ونفتا الشبهة الجنائية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال المدعو (أحمد ا ع ف- 29 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية- زوج الأولى وشقيق الرابعة)، أيد ما جاء بالفحص، ونفى الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.