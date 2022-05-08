محمد ثروت: حضرت جلسات محكمة الأسرة حتى أتقن دوري في فاتن أمل حربي

استضاف الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"، كوكبة من نجوم مسلسل فاتن أمل حربي، للحديث عن سر نجاح المسلسل خلال السباق الرمضاني.

ومن جانبه قال محمد ثروت خلال حواره بالبرنامج،:"السيناريو الخاص بمسلسل فاتن أمل حربي كان متضمنا لقوانين كثيرة للأحوال الشخصية ويجب أن تقال جميع هذه القوانين بالترتيب.

وتابع الفنان محمد ثروت أنه ذهب إلي محكمة الأسرة من أول ساعات الصبح حتى تنتهي المحكمة من العمل لعدة أيام لمشاهدة ماذا يحدث داخل المحكمة ليتقن الدور.

يذكر أن مسلسل «فاتن أمل حربي» من بطولة نيللي كريم وشاركها البطولة شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، محمد الشرنوبي، هالة صدقي، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.