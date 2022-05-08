محافظ بني سويف يناقش الإجراءات المنفذة بقرى حياة كريمة

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اجتماعاً بمسؤولى هيئة الأبنية التعليمية وجهاز التعمير، لاستعراض الإجراءات والموقف الحالي للبدء في تنفيذ مشروعات الإدارة المحلية ونقاط الإطفاء والأسواق والمواقف ، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر.

حضر الاجتماع محمد جبر معاون المحافظ_ المنسق العام للمبادرة بالمحافظة_، المهندس محمد ياسين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية ، المهندسة هبة المنشاوي مدير منطقة بني سويف بجهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وجه المحافظ بالتنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية والمعاونة ، والمتابعة الميدانية المستمرة لإنهاء كافة متطلبات وإجراءات البدء في تنفيذ هذه المشروعات التي تتكامل مع باقى المشروعات المبادرة ، لتحسين مستوى الخدمات التي تتمس الاحيتاجات اليومية للمواطن.

يُذكر أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" يجرى حالياً تنفيذها في 66 قرية بمركزى ببا وناصر ، حيث يتم تنفيذ 1616 مشروعاً في 12قطاعاً خدمياً ، بجانب أنه تم إدراج قرى 3 مراكز أخرى ( بني سويف، الواسطى والفشن) ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.