أيمن أبو العلا يطالب باستغلال لجنة العفو الرئاسي في الإفراج عن الغارمات

طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، باستغلال لجنة العفو الرئاسي والتى تضم في عضويتها النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، في الإفراج عن الغارمات الذين قضوا نصف المدة.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، لبحث التعاون بين المجلس واللجنة فيما يتعلق بحقوق المرأة.

وأضاف أبو العلا، نحن أمام فرصة ذهبية على المجلس القومى للمرأة استغلالها جيدا، وهى وجود النائب محمد عبد العزيز ضمن تشكيل لجنة العفو الرئاسي، حيث من السهل تسليمه أسماء الغارمات اللاتى قضين نصف المدة، وبالتالي يتم الإفراج عنهن.

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان، أيضا أتمنى أن يكون هناك دور أكبر للمجلس في مجال التوعية الصحية والتوعية الاجتماعية.

وأشار أبو العلا، إلي ارتفاع نسبة الطلاق، وأصبحت ظاهرة مجتمعية ، متابعا، الأمر يتطلب دورا من المجلس لبحث تلك الظاهرة الخطيرة.

وتابع، أيضا قانون الأحوال الشخصية، لابد أن يكون للمجلس القومى دور فيه، ولابد من الإسراع من التعاون بين المجلس القومى للمرأة ومجلس النواب ، حيث إن الرجل مظلوم والمرأة أيضا مظلومة في القانون الحالي.

وأشار أبو العلا، الى أن العنف ضد الرجل موجود ويحتاج لتوعية اجتماعية أيضا.

وتابع أبو العلا،أن حقوق الانسان مرتبطة بشكل كبير بحقوق المرأة.