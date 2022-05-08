ميدو: متفائل بتجربة إيهاب جلال مع منتخب مصر

قال أحمد حسام ميدو إنه متفائل بتجربة إيهاب جلال مدرب منتخب مصر الوطني، مشددا على أن الانتقادات الموجهة له تجعله متفائلا بنجاح المدرب مع الفراعنة.

وأضاف ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "متفائل خيرا بإيهاب جلال لأن هناك الكثير يهاجمونه، والمدرب المصري الذي يتعرض لانتقادات كبيرة قبل العمل مع منتخب مصر الوطني ينجح، وحسن شحاتة خير دليل".

وأضاف ميدو: "حسن شحاتة تعرض لانتقادات عندما تولى تدريب منتخب مصر، رغم نجاحاته مع المقاولون العرب، ولكنه عمل بأفكاره وحقق نجاحات مميزة وقام ببناء جيلا عظيما ساهم في التتويج بكأس الأمم ثلاث مرات".

وختم حديثه قائلا: "الانتقادات الموجهة لإيهاب جلال والتعليقات السلبية تجعلني متفائلا بنجاحه".

