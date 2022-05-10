سهل ولذيذ .. خطوات تحضير الوافل

يعد الوافل من الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير الوافل بالخطوات

مقادير الوافل

كوب ونصف دقيق أبيض

كوب إلا ربع سكر أبيض

نصف كوب زبدة سائلة

نصف كوب حليب سائل

3 بيضات كبيرة

1 ملعقة كبيرة بيكينج باودر

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

رشة ملح

خطوات تحضير الوافل

أخلطي الدقيق والبيكينج باودر والملح، ونضعها جانباً.

في بولة أخرى، ضعي السكر والزبدة، ونخلطهم جيدا

ضيفي البيض والفانيليا إلى بولة الزبدة، ونخفق حتى يختفي البيض.

ضعي خليط الدقيق إلى بولة البيض، ونخلط جميع المكونات حتى تتجانس ويختفي الدقيق تماماً.

سخني ماكينة الوافل أو الطاسة، ونضع الوافل

نرص الوافل في الطبق، ونُزينه بصوص الشيكولاتة أو صوص الكراميل أو مربى الكرز أو السكر البودرة.

