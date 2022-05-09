مبيعات الأجانب تهبط بمؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين ثاني جلسات الأسبوع تحت ضغط من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب مقابل مشتريات محلية.

تراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 11027 نقطة .. فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 1873 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا - الذي يضم الأسهم المقيدة في مؤشرا إيجي إكس 30 للأسهم القيادية وإيجي إكس 70 للأسهم المتوسطة بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2851 نقطة.