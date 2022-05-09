لو لسه متعود على سهر الإجازة .. 12 نصيحة تساعدك على النوم

اعتاد الكثير من الأشخاص على السهر بشكل كبير خلال الفترة الماضية مع إجازة العيد، وبعد العيد يجب الانتظام من جديد للعودة للحياة الروتينية والعمل والاستيقاظ في الصباح الباكر، ولكن البعض لم يستطع النوم مبكرا ويبحث عن طرق تساعده على النوم والتخلص من الأرق.

طرق بسيطة تساعدك على النوم

ووفقا لموقع webmd نقدم لك طرق بسيطة تساعد على النوم وتحارب الأرق بعد الإجازة.

1- غلق التليفزيون والهاتف المحمول.

2- عدم نوم القيلولة في منتصف اليوم.

3- وضع وسادة بين الساقين عند النوم.

4- وضع الرقبة على الوسادة بطريقة مريحة.

5- تجنب شرب الكافيين في الليل.

6- ممارسة اليوجا قبل النوم.

7- عدم تناول الأطعمة الدسمة.

8- تناول أطعمة صحية قبل النوم بساعة.

9- غلق الأضواء المزعجة.

10- عدم التدخين.

11- شرب الماء.

12- عدم تناول الأدوية التي تساعد على النوم.