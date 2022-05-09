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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادى الجديد يتفقد سير الامتحانات بعدد من اللجان

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلن الدكتور جمال حسن مدير عام قطاع التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن انتظام امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل، والتى بدأت السبت الماضى 7 مايو 2020 م دون معوقات أو شكاوى من الطلاب.

وتابع مدير التعليم بالمحافظة أعمال الامتحانات بمدرسة بولاق الثانوية المشتركة بالخارجة، واطمأن على أداء الطلاب لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع واستعدادهم موجها لهم بضرورة التركيز والمراجعة المستمرة لورقة الأسئلة والإجابة للوصول لأفضل النتائج.

وخلال زيارته التقى وكيل التعليم بأعضاء كنترول المدرسة موجها لهم بضرورة الدقة وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة وإعطاء كل طالب حقه، متوجها لمدرسة بورسعيد الإعدادية مطمئنا على توفير المناخ الملائم الممتزج بالهدوء للطلاب وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير العمل بكل يسر وسهولة.

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واختتم مدير التعليم جولته بالخارجة الثانوية الزراعية حيث تابع أعمال الامتحانات متحاورا مع الطلاب حول الامتحان ووضوح ورقة الأسئلة حيث رافقه مدير عام التعليم العام بالمديرية ومدير إدارة الخارجة التعليمية.

وفي سياق متصل باشرت غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالوادى الجديد، أعمالها فى متابعة امتحانات صفوف النقل فى يومها الثالث برئاسة الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالمحافظة وحضور جميع المعنيين.

وأشار وكيل التعليم أن الغرفة منعقدة ة منذ الصباح الباكر لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى لصفوف النقل بمدارس المحافظة مع تواصل لحظى ومستمر عبر شبكة سكايب التكنولوجية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس لمتابعة سير منظومة العمل.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انتظام دخول الطلاب بجميع الادارات التعليمية داخل لجان الامتحانات وانضباط ودقة منظومة العمل وسير أعمال الامتحانات بكل هدوء ويسر .

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