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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تخسر 6.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 711.915 مليار جنيه.

 

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.82%، ليغلق عند مستوى 10906 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة.

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وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.17% ليغلق عند مستوى 13453 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4388 نقطة.

 

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 1861 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2832 نقطة.

 

البورصة المصرية تراجع جماعي مبيعات المستثمرين الأسهم القيادية رأس المال السوقي

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