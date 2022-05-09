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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توافر صفات النزاهة.. شروط شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بقانون الخدمة المدنية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، شروط التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية بالجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة، والخاضعة لأحكام هذا القانون.

حددت المادة 17 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ضوابط  التعيين في الوظائف القيادية والإشرافية وشروط شغلها.

ونصت المادة 17 من القانون على أن يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.

وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.

واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم.

مجلس الوزراء الحكومة المصرية قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية البرامج التدريبية

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