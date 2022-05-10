اقتصاد الإمارات| اختتام معرض تفاصيل 2022 في إكسبو الذيد

أختتمت في مركز "إكسبو الذيد" مؤخرا فعاليات النسخة الأولى من معرض "تفاصيل 2022" الحدث الأول من نوعه في المنطقة الوسطى الذي عقد خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو الجاري بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة وسط مشاركة أكثر من 40 شركة متخصصة في قطاعات الإنشاءات ومواد البناء والاستشارات الهندسية ونخبة من أبرز شركات الأثاث والإضاءة وخدمات البيوت الذكية مستقطباً أكثر من ألف زائر على مدار ثلاثة أيام.

و حسب تقرير صادر عن كالة الأنباء الإماراتية " وام" فقد نجح المعرض الذي شهد إبرام اتفاقيات تعاون وعدد من الصفقات والعقود والأعمال التجارية، في نيل رضا العارضين والزوار من خلال ما تضمنه من عرض لأحدث الابتكارات في تقنيات ومعدات البناء والتشييد ومواد التشطيب الداخلي والديكور والخدمات الهندسية ومنتجات الأثاث وأنظمة الأمن والسلامة والعديد من المنتجات الأخرى في حين قدم مصممو الديكورات والمهندسون المعماريون الاستشارات الهندسية للزوار حول تصميم مخططاتهم المنزلية ومساعدتهم في اختيار الأثاث المناسب لمنازلهم وفق أحدث التوجهات العالمية.

و أعربت رائدة الأعمال مريم الكتبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض، عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المعرض مؤكدة أن الحدث البارز الذي شهدته المنطقة الوسطى للمرة الأولى يساهم في تعزيز مكانة الشارقة الرائدة في التطور الذي تشهده من خلال البنية التحتية وقطاعات الإنشاءات والبناء ويدعم توجهها نحو تنظيم واستضافة المعارض النوعية و يجذب إليها الشركات والخبراء والمتخصصين في المجالات التي تضمنها المعرض الذي يشكل منصة مهمة للتعريف بأحدث المنتجات في مجالات الهندسة والإنشاءات والتصاميم بجانب مساهمته في إبرام صفقات مجزية في مجالاته المختلفة.

و أكد عدد من ممثلي الشركات المتخصصة مشاركتهم في الدورات المقبلة من معرض "تفاصيل" لا سيما أن الحدث شكل بوابة لهم لدخول أسواق المنطقة الوسطى في إمارة الشارقة إلى جانب نجاحه في ترويج وتعزيز مكانة شركاتهم وفتح المجال لهم للتعارف وعقد الصفقات.