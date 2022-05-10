مارينا صلاح.. زوجة وأم دخلت المستشفى للكشف على عينها فخرجت جثة هامدة (القصة كاملة)

"الحقني أنا بموت".. كانت هذه آخر كلمات نطقت بها مارينا صلاح صاحبة الـ 29 عامًا مستنجدة بزوجها من داخل أحد المستشفيات الخاصة لعلاج العيون، لتفارق الحياة بعدها بفعل خطأ طبي قاتل، إذ تضيف مارينا بذلك حلقة جديدة من مسلسل سلسال الدم الذي مازال ينزف داخل المستشفيات بكافة تخصصاتها.

أشعة بالصبغة

كانت البداية، مساء أمس الأول الأحد، عندما دخلت مارينا أحد المستشفيات الخاصة، لعمل بعض الفحوصات على عينها لمعاناتها من الإحمرار وتطلب الأمر إجراء أشعة لها، إلا أن الأطباء أجروا لها أشعة بالصبغة بدون تحليل، مما تسبب فى إصابتها بمضاعفات خطيرة.. هكذا أكد فريد ماكسيموس محامى مارينا.

عدم وجود غرفة عناية مركزة

وأضاف "ماكسيموس" أن المستشفى قامت بنقل مارينا صلاح إلى مستشفى مجاورة لها، وذلك لعدم وجود غرفة عناية مركزة تتعامل مع مثل حالاتها، لكن أثناء النقل كانت قد توقفت أعضاء مارينا ودخلت فى غيبوبة الموت، ولم يستطيعوا إنقاذها، حيث توفيت فى الثالثة عصر أمس الإثنين.

داخلة على رجليها

فيما قال رامز دوس، زوج مارينا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء أمس الاثنين: "داخلة على رجليها ومرة واحد بتصرخ وبتقولي الحقني أنا بموت".

ودخل رامز دوس زوج الضحية مارينا صلاح، في نوبة بكاء شديدة ، قائلا :"يارب يارب وعشان ابنها الطفل، وبناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي و افوق شوية ومش هسيب حقها حتى لو اخر يوم في عمري".

الزوج: هروح أنام أمام قصر الاتحادية علشان أقابل الرئيس

وتابع رامز دوس زوج الضحية مارينا صلاح، أن :"هروح أنام أمام قصر الاتحادية علشان أقابل الرئيس، وأناشد السيسي بمعاقبة من تسبب في وفاة زوجتي".

في سياق متصل، تقدمت أسرة مارينا ببلاغ إلى قسم النزهة يتهمون فيه مستشفى عيون شهير بالإهمال الطبى والتسبب فى وفاة ابنتهم، وطالبوا بالتحقيق في الواقعة واستدعاء المتورطين فيها ، مؤكدين أنها دخلت المستشفى على قدميها وخرجت منها تصرخ لزوجها قائلة ( ألحقني أنا بموت).

كما تحركت أجهزة الدولة بعد تقديم البلاغ، حيث فتح النائب العام التحقيق فى القضية، وشكل وزير الصحة لجنة لكشف ملابسات وفاة مارينا.

أحمد موسى ينفعل: واقعة مؤسفة وعايزين نعرف إيه اللي حصل

كما علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة وفاة مارينا صلاح في احدى المستشفيات العيون الخاصة الشهيرة، قائلا :"واقعة مؤسفة، وعايزين نعرف إيه اللي حصل".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، أن سيدة دخلت مستشفى خاص لعمل صبغة على أعينها تدعى مارينا صلاح وتوفيت مارينا في مستشفى عيون شهيرة خاصة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أنه وتواصل مع وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، وأبلغني أنه يتم التحقيق في الواقعة ولجنة مشكلة على أعلى مستوى وينتظر تقرير اللجنة الفنية و يتم اتخاذ قرارات.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن المطلوب العدالة وحق مارينا لا يضيع ولا أحد يسمح بأن حق مارينا يضيع.

أما فيما يخص الجانب الطبي، فقد أكد متخصصون أن إجراء أشعة صبغة على العين تحتاج إلى بعض الخطوات قبلها، مثل التأكد من عدم تناول أي مكملات عشبية أو تناول أدوية، وإجراء اختبار للتأكد من عدم معاناة المريض من حساسية اليود، والتأكد من عدم ارتداء العدسات اللاصقة لفترة طويلة، والحوامل أيضا ممنوعين من إجراء هذا النوع من الأشعة على العين، لانه ضار بالجنين.

توفيت إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء اشعة صبغة

كما كشف فريد جلال محامي أسرة ضحية في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، أن زوج مارينا صلاح أجرى معه مكالمة هاتفية وهو يصرخ زوجتى تموت، وذهبت لزوج مارينا وجدته في الشارع منهار أمام المستشفى ويصرخ الحقوني زوجتي بتموت.

وأضاف فريد جلال محامي أسرة ضحية الخطأ الطبي مارينا صلاح، أن مارينا صلاح توفيت إثر مضاعفات طبية تعرضت لها أثناء اشعة صبغة على عينها.

وتابع فريد جلال محامي أسرة ضحية الخطأ الطبي مارينا صلاح، أن المستشفى لا يوجد بها غرفة عناية مركزة وغير مجهزة، لافتا إلى أن مارينا ظلت على أجهزة التنفس الصناعي بعد أن أصيب وذهبت إلى مستشفى آخر.

وأكمل فريد جلال محامي أسرة ضحية الخطأ الطبي مارينا صلاح، أن المستشفى المتسبب في مرضها نتيجة عدم عمل اختبار حساسية لها قبل الأشعة، لافتا إلى أن مارينا توقفت كل أجهزة جسمها بعد خروجها من المستشفى الأولى.

وأردف أن: "المستشفى رفضت اعطائي تقرير عن حالة المتوفاة مارينا صلاح، وكل المسئولين في المستشفى اختفوا بعد الوفاة".