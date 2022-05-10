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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل أولى جلسات محاكمة المعتدي على فرد أمن كمبوند المعادي لـ 12 مايو

فرد الامن المعتدي
فرد الامن المعتدي عليه

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بمنطقة المعادي، لجلسة يوم الخميس 12 مايو مع استمرار حبس المتهم.

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بحبس المتهم بالاعتداء على فرد أمن بكومباوند سكني بالمعادي احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما هو منسوب إليه من استعراضه القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد فرد أمن وتعديه عليه بالضرب والسب وإحداث إصابات به.

كما أمرت النيابة العامة، بتقديم المتهم محبوسا إلى محاكمة جنائية عاجلة، وذلك عندما رصدت وحدة التحليل والرصد بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، يظهر فيه تعدي المتهم على المجني عليه بالضرب بعدما تم صفعه على وجهه عدة مرات.

 

فرد أمن بكومباوند المعادي محاكمة المتهم بالاعتداء على فرد أمن النائب العام

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