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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

بورصة الكويت
بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، الثلاثاء 10 مايو 2022، على انخفاض مؤشر السوق العام 86.6 نقطة ليسجل 8301.15 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.03%.


وبحسب تقرير عن أداء البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقد جرى تداول 245.4 مليون سهم نفذت عبر 16259 صفقة نقدية بقيمة75.8 مليون دينار كويتي.

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وانخفض مؤشر السوق الرئيس 53.03 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 6374.24 نقطة بـ 0.83% جراء تداول 8ر131 مليون سهم عبر 5817 صفقة نقدية بقيمة 17.9 مليون دينار.


كما تراجع مؤشر السوق الأول101.7 نقطة ليغلق عند 83ر9232 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.09% من خلال تداول 113.6 مليون سهم نتيجة تنفيذ 10442 صفقة بقيمة 57.9 مليون دينار.

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