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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يتابع موقف تنفيذ 330 ألف وصلة صرف صحي بقرى "حياة كريمة"

صدى البلد

تابع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، موقف تنفيذ 330 ألف وصلة صرف صحي منزلية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة "، في 181 قرية مستهدفة ضمن المبادرة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ .

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح الدين رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أن أعمال المتابعة جارية على قدم وساق، مشيرا إلى أن عدد القرى الجاري تنفيذ مشروعات صرف صحى بها في مركز طما بلغ 34 قرية، بإجمالي عدد وصلات منزلية 46687 وصلة، وفي عدد 14 قرية بمركز ساقلتة بعدد وصلات 23254 وصلة منزلية، كما انه جارى تنفيذ مشروعات صرف صحى في 23 قرية بمركز المراغة، تشمل 45293 وصلة .

وأضاف انه جاري تنفيذ 19 مشروع صرف صحى بمركز دار السلام، بإجمالي 51030 وصلة منزلية، وفي عدد 33 قرية بمركز المنشاة، تشمل 62570 وصلة، لافتا إلى تنفيذ مشروعات صرف صحى فى 29 قرية بمركز جرجا تضم 48004 وصلة، وجارى تنفيذ مشروعات صرف صحى في 29 قرية بمركز البلينا تشمل 60841 وصلة منزلية.

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