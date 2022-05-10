غرفة الملابس الجاهزة : قرار الرئيس إنقاذ للصناعة وفتح المصانع من جديد

أكد المهندس محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ان تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من قرار البنك المركزي بفتح الاعتماد المستندى على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل بمثابة انقاذ للصناعة المصرية.

وأضاف عبد السلام فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ان المصانع أصبحت تعانى من وجود عجز كبير في توفير مدخلات الإنتاج ما أثر سلبا على السوق المحلي وأدى الى زيادة الاسعار، لافتا الى أن توافر مستلزمات الإنتاج سيؤدى الى اعادة تشغيل المصانع بطاقتها الانتاجية وبالتالى خفض الأسعار.

ولفت الى أن العودة للنظام القديم والخاص بالاستيراد من خلال مستندات التحصيل سوف يوقف لجوء البعض إلى التحايل أو التهريب أو أي طريقة غير شرعية لادخال الملابس او مستلزمات الانتاج بهدف توفير احتياجات المواطن وينتج بدلا من ذلك.

وأشار الى ان قرار الاستثناء سيؤدى الى اعادة فتح عدد من المصانع الصغيرة والمتوسطة التى أغلقت ابوابها بعد انتهاء اجازة عيد الفطر وذلك بسبب ندرة الخامات الموجودة بالسوق وارتفاع أسعارها بشكل غير مسبوق ما أدى إلى توقف وتعطل الإنتاج.