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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير: روديجير يوقع على عقود انضمامه لـ ريال مدريد

أنطونيو روديجير
أنطونيو روديجير

وقع الألماني أنطونيو روديجير، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، على عقود انضمامه لنادي ريال مدريد الإسباني، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، أن أنطونيو روديجير اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ووقع بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد حتى 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن روديجير سيتقاضى راتبًا سنويًا مع ريال مدريد يتراوح بين 9-10 مليون يورو بالإضافة لحصوله على مكافأة توقيع، كما تم الاتفاق على وضع شرط جزائي في عقده يُقدر بـ 400 مليون يورو.

وأضافت “ ذا أثلتيك” أن الإعلان الرسمي عن انتقال روديجير لـ ريال مدريد سيكون بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيخوضه الفريق أمام ليفربول.

وينتهي عقد أنطونيو روديجير مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

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