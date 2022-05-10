تقارير: روديجير يوقع على عقود انضمامه لـ ريال مدريد

وقع الألماني أنطونيو روديجير، مدافع فريق تشيلسي الإنجليزي، على عقود انضمامه لنادي ريال مدريد الإسباني، بحسب ما أكدت تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة “ ذا أثلتيك” البريطانية، أن أنطونيو روديجير اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، ووقع بالفعل على عقود انضمامه لريال مدريد حتى 2026.

وأشارت الصحيفة إلى أن روديجير سيتقاضى راتبًا سنويًا مع ريال مدريد يتراوح بين 9-10 مليون يورو بالإضافة لحصوله على مكافأة توقيع، كما تم الاتفاق على وضع شرط جزائي في عقده يُقدر بـ 400 مليون يورو.

وأضافت “ ذا أثلتيك” أن الإعلان الرسمي عن انتقال روديجير لـ ريال مدريد سيكون بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيخوضه الفريق أمام ليفربول.

وينتهي عقد أنطونيو روديجير مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.