كلوب للاعبي ليفربول : تجاهلوا مانشستر سيتي

طالب يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، لاعبيه بتجاهل ما يقدمه مانشستر سيتي، والتركيز على أداء الفريق فيما تبقى من منافسات الدوري الإنجليزي.

وحافظ ليفربول على آماله في انتزاع لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما تغلب على مضيفه أستون فيلا 2 / 1 مساء أمس الثلاثاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة 33.

وتقدم أستون فيلا بهدف سجله دوجلاس لويز في الدقيقة الثالثة، ثم حسم ليفربول المباراة لصالحه بهدفين سجلهما جويل ماتيب وساديو ماني في الدقيقتين السادسة و65 .

وارتفع رصيد ليفربول بذلك إلى 86 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي، الذي يمكنه الانفراد بالصدارة عبر مباراته المقررة أمام وولفرهامبتون مساء اليوم الأربعاء، والمؤجلة من المرحلة الثالثة والثلاثين.

وقال يورجن كلوب : "لن نهدر طاقتنا في التفكير على أمل خسارتهم (مانشستر سيتي)".

وأضاف في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا": "الآن علينا أن نتعافى ونستعد لنهائي كاس الاتحاد الإنجليزي، فلا تهاون في ذلك".

ويتأهب ليفربول لمواجهة تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، السبت المقبل، على ملعب ويمبلي.

ويخوض ليفربول مباراتيه المتبقيتين في الدوري الإنجليزي أمام ساوثهامبتون ووولفرهامبتون.

بينما يخوض مانشستر سيتي مباراتيه الأخيرتين بالمسابقة أمام وست هام وأستون فيلا، وذلك بعد مباراته المؤجلة المقررة اليوم.