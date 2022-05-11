وفاة معلمة أثناء تأدية عملها بالفيوم والمحافظ يوجه بسرعة صرف مستحقاتها

نعى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، المعلمة هناء فوزي بيومي، التى وافتها المنية ـ اليوم ـ خلال تأدية مهام عملها المنوطة بها، بمدرسة النهضة الإعدادية المهنية للبنات، التابعة لإدارة شرق الفيوم التعليمية.

وقدم محافظ الفيوم، بالغ مواساته وتعازيه لأسرة الفقيدة، داعياً الله العلى القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان، مؤكداً أن المعلمة هناء فوزى بيومي، لم تبخل بعملها والتفاني فيه، حتى وافتها المنية وهي تؤدي مهامها المنوطة بها، لتقدم مثالاً يحتذى في آداء رسالتها التعليمية والعملية على الوجه الأكمل.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة إنهاء جميع إجراءات مستحقات الفقيدة، وتقديم واجب العزاء لأسرتها، والوقوف بجانبهم في مصابهم الأليم.