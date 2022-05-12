5 معلومات مهمة عن فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو لعام 2022.. تفاصيل

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الوطنية المصرية لليونسكو فتح باب التقدم لجائزة اليونسكو (مادانجيت سينغ) لعام 2022؛ لتعزيز "التسامح واللاعنف"، والتي تأسست عام 1995 بمناسبة عام الأمم المتحدة للتسامح، والذكرى 125 لميلاد غاندي.

وهناك عدد من المعلومات الهامة حول الجائزة :

- الهدف من هذه الجائزة هو مكافأة الأفراد والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي قدمت مساهمات استثنائية في تعزيز التسامح واللاعنف،

- حيث تُمنح الجائزة في المجالات العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الاتصالات والمعلومات.

- قيمة الجائزة تبلغ 100 ألف دولار أمريكى، وتُمنح كل عامين لفائز واحد

- تمنح الجائزة من خلال لجنة تحكيم دولية مكونة من ثلاثة أعضاء مستقلين، من جنسيات مختلفة،

- يتم منح الجوائز يوم 16 نوفمبر من كل عام فى إطار الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، بحيث يتم ترشيح (اثنين) فقط بحد أقصى من كل دولة.

وللمزيد من المعلومات حول الجائزة، والحصول على استمارة التقدم، يمكن الدخول علي الرابط الإلكتروني التالي:

www.unesco.org/shs/toleranceprize.

مع ضرورة موافاة اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالاستمارة بعد استيفائها على البريد الإلكتروني الموضح أدناه في موعد أقصاه ٣١ مايو الجاري حتى تتمكن اللجنة من إرسالها لليونسكو.

[email protected]

[email protected]