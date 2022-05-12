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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب بالشيوخ: إعفاء المزارعين من ضريبة الأطيان يشجعهم على زيادة الإنتاج الزراعي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال النائب وحيد عامر عضو لجنة الزراعة والموارد المائية بمجلس الشيوخ، ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تهتم بشكل كبير بالقطاع الزراعي، لما له دور كبير في تحقيق التقدم والنهضة الاقتصادية بعصر الجمهورية الجديدة.

وتابع عامر في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن قرار مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالموافقة على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان  يخفف الاعباء عن كاهل الفلاح المصرى، والذى يعاني من ارتفاع تكاليف ومدخلات الزراعة، كما أنه يشجعهم على زيادة الانتاج الزارعي.

ولفت عضو لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،  أن هذا القرار بالإعفاء من ضريبة الاطيان ، ليس الأول لدعم المزارعين، بل شهدت الفترة الماضية العديد من القرارات المحفزة للقطاع الزراعي.

واستطرد النائب وحيد عامر أن الدولة تعمل فى إنشاء المشروعات الزراعية العملاقة لضمان سلامة الغذاء محليا قبل تصديره، وهى مشروعات تخدم الاقتصاد القومي.
 

مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الشيوخ مشروع قانون سلامة الغذاء

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