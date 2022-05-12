رئيس جامعة بنى سويف ينعى شهداء الوطن من القوات المسلحة بشمال سيناء

ينعى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف ببالغ الحزن والأسى شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة ونالوا شرف الشهادة أثناء أداء واجبهم فى إنفاذ القانون وملاحقة ومحاصرة عدد من العناصر الإرهابية بالمناطق المنعزلة والمتاخمة للمناطق الحدودية، من خلال ضربة جوية مركزة أسفرت عن تدمير عدد من البؤر الإرهابية، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.



وأكد رئيس جامعة بنى سويف على أن الشعب المصري يصطف خلف قيادته السياسية، ويدعم جهود رجال القوات المسلحة الباسلة، واستمرارها فى مكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره لاقتلاعه من جذوره والقضاء عليه، داعياً الله عز وجل أن يحفظ وطننا الغالي من مكروه وسوء.

