عمرو درويش: المصريون الآن في حالة غير مسبوقة من الحوار الوطني.. فيديو

قال عمرو درويش عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، إن المصريين الأن في حالة غير مسبوقة من الحوار الوطني الجامع الشامل والذي يشمل الملفات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية وجميع الملفات التي لها صدي كبير بالشارع المصري .

واضاف عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية في برنامج " خبر اليوم " المذاع علي قناه " أون أي " ، إن جميع أطياف الشعب المصري مدعوه للحوار للتعبير عن رايهم بكل أريحية ، مؤكدا أن الحوار الوطني يشكل جبهة مصرية داخلية تساعد الدولة المصرية علي مواجهة التحديات التي تواجهنا منها الأزمات العالمية والجوائح .