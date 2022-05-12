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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تشكيل عصابي مسلح يروج لمخدر الآيس في سوهاج

مخدر الآيس
مخدر الآيس

تمكن ضباط وحدة مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط تشكيل عصابي مسلح، مكون من ثلاثة أشخاص؛ لاتجارهما في المواد المُخدرة المُختلفة، متخذين من دائرة قسم ثانٍ سوهاج، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ سوهاج، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات "منطقة وسط الصعيد"، يتضمن ورود معلومات لضباط الإدارة مفادها قيام كل من:

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"عمرو ن ف ف- 43 سنة- عاطل- ويقيم دائرة القسم- والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية جرائم نت، محمد ع ز- 39 سنة- عاطل- ويقيم دائرة قسم أول سوهاج- والمسجل إجراميًا شقي خطر "سرقات عامة"، والمسجل معلومات بأرشيف المنطقة إتجار بالمواد المخدرة، والسابق اتهامه في عدة قضايا أخرهم القضية مخدرات، محمد خ ع ع- 37 سنة- عاطل- ويقيم قسم أول سوهاج".

بتكوين تشكيلاً عصابياً مسلحاً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استصدار إذن النيابة العامة، قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهم بمسكن الأول، دائرة القسم وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس تزن حوالي 200 جرام، ميزان حساس، و3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي قدره 1200 جنيهًا.

و3 قطع سلاح أبيض "مطواة"، بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهم والمبلغ المالي من حصيلة البيع والميزان الحساس لإعداد المخدر للبيع والهواتف للإتصال بعملائهم.

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