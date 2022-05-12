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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أجهزة آي بود القديمة تباع على موقع eBay بالآف الدولارات

جهاز اي بود
جهاز اي بود

أعلنت شركة آبل Apple، هذا الأسبوع أنها ستوقف إنتاج أجهزة "آي بود" iPod، أحد أكثر منتجاتها نجاحا والذي أحدث ثورة في طريقة استماع المستخدمين للموسيقى على مدار أكثر 20 عاما.


وحسبما ذكرت صحيفة "daily mail" البريطانية، ارتفعت قوائم أجهزة آبل "آي بود" على متجر eBay بالتزامن مع قرار الشركة الأمريكية، حيث طلب العديد من البائعين مبالغ ضخمة من المال مقابل أجهزة iPod القديمة الخاصة بهم.

 

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وقال جيمس أندروز، المحرر المالي بموفع "موني" البريطاني، في تصريحاته إلى موقع "MailOnline" البريطاني، إن أجهزة "آي بود" حاليا قد تساوي ثروة طائلة، بمجرد إعلان آبل عن وقف تصنيع أجهزتها الموسيقية للأبد، لذلك قد يرغب بعض مالكي أجهزة iPod في الاستفادة من بعض التقنيات القديمة خاصتهم.


جهاز iPod Classic

أوضح كبير المحررين الماليين، أن بعض موديلات من أجهزة آي بود التابعة لشركة آبل يتم بيعها بآلاف الدولارات على المتجر الالكتروني، ولكن الغالبية العظمى تباع بأسعار منخفضة، مشيرا إلى أن طراز iPod Classic هو الأعلى سعرا.

ويبلغ سعر iPod Classic، الذي أطلقته آبل خلال عام 2001، مقابل سعر حوالي 399 دولار، معروض على موقع "eBay" حاليا، مقابل 1599 دولارًا أمريكيا، بزيادة قدرها 330 بالمائة عن السعر الأصلي.

وتحظى الأجيال الجديدة أيضا بشعبية على موقع eBay، حيث تم بيع الجيل السابع من iPod Classic، في أبريل مقابل 1،388 دولارا، والآخر في فبراير مقابل 1045 دولارا.


جهاز iPod Mini

ويبدأ سعر جهاز iPod Mini، الذي تم إطلاقه في عام 2004، من 290 دولارا ويصل إلى 324 دولارا، وقد تم بيع الجيل الثاني من iPod Mini على موقع eBay مقابل 324.99 دولارا، بينما تم بيع جهاز الجيل الأول فقط مقابل 290 دولارا في مارس.

جهاز iPod Nano الذي تم إطلاقه في عام 2005
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