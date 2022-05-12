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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُغادر إلى تونس للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المشتركة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

يغادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس، مطار القاهرة الدولي، متوجهاً إلى العاصمة التونسية، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى للمشاركة في أعمال الدورة الـ ١٧ للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التى تعقد اجتماعاتها على مستوى كبار المسئولين برئاسة رئيسي وزراء مصر وتونس يومي ١٢ و١٣ مايو ٢٠٢٢.

ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي: الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

ومن المقرر أن تشهد الزيارة التي تستمر على مدار يومين، توقيع عدة وثائق في مجالات تخدم أهداف تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وتونس، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، كما سيتم عقد المنتدى الاقتصادي المشترك، لتبادل الرؤى حول الفرص الاستثمارية بين البلدين.

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