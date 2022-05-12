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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

3% لكبار السن.. 363 فائزا في حج القرعة بمديرية أمن القليوبية

الحج
الحج

أجرت مديرية أمن القليوبية ، قرعة الحج للعام الهجرى الجارى بمشاركة عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة وبحضور عدد كبير من المتقدمين لحج القرعة في القليوبية، وذلك بنادى الشرطة بمدينة بنها.


وبدأت الإجراءات بعزف السلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة للواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، الذى طالب الحضور بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح شهداء الوطن ثم وجه تهنئة مسبقة لمن يحالفهم الحظ خلال قرعة الحج التي تم إجراؤها، مؤكدا أنه تم العمل بشكل متواصل خلال أيام احتفالات عيد الفطر المبارك وكذلك الراحات الأسبوعية للانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لقرعة الحج لهذا العام.


وبدوره أعلن اللواء فؤاد الطيب مساعد مدير أمن القليوبية للشؤون المالية والإدارية، أنه بلغ أعداد المتقدمين للحج لهذا العام بالقليوبية 3174 مواطن عن طريق أقسام ومراكز الشرطة أو إلكترونيا، فيما بلغت النسبة المخصصة لمحافظة القليوبية 363 تأشيرة حج، تم تخصيص منها نسبة 3% لكبار السن باجمالى 11 تأشيرة حج، كما تم تخصيص 50% من إجمالي هذه التأشيرات للاحتياطي بالقليوبية، كما أن القرعة تمت بشكل إلكتروني وليس هناك أي تدخل لأشخاص بها.


وجاءت التوزيعة الخاصة بأقسام ومراكز القليوبية علي النحو التالي، الخصوص 5 تاشيرات، والعبور 27 تاشيرة، بنها وقسم ثان بنها 32 تأشيرة، وشبرا الخيمة أول 26 تأشيرة، شبرا الخيمة ثان 23 تأشيرة، مركز وقسم شرطة الخانكة 30 تأشيرة، قليوب 7 تأشيرات، وقها 7 تأشيرات، القناطر الخيرية 43 تأشيرة، مركز بنها 40 تأشيرة، مركز شرطة شبين القناطر 29 تأشيرة، مركز طوخ 33 تأشيرة، مركز قليوب 31 تأشيرة، مركز كفر شكر 19 تأشيرة.

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