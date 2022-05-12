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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ القليوبية يتابع منظومة المتغيرات المكانية لمواجهة تعديات البناء

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يتابع بنفسه يومياً آخر مستجدات التعديات المخالفة عبر تقارير منظومة المتغيرات المكانية، لما لهذا الملف من أهمية قصوى وأولوية هامة، موجهاً بالتنسيق المستمر مع جميع الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإزالات الفورية لجميع التعديات والمخالفات التي يتم رصدها، والرد الفوري على جميع الملاحظات للوصول إلى نسبة متغيرات صفر % بجميع أرجاء المحافظة. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندسة رانيا هارون، مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة، ومحمد فوزي، مدير المكتب الفني، وذلك لمناقشة موقف الرد على المتغيرات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، خاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

وتناول الاجتماع آخر مستجدات رصد المتغيرات المكانية التي تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لجميع قطع الأراضي بالدولة من خلال تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة، لتتم عملية الرصد بشكل آلي ومراجعتها بواسطة وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لرصد جميع التعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني، وكذلك الإنشاء الجديد. 

وأكدت مديرة وحدة المتغيرات المكانية، أن نسبة الرد على المتغيرات وصلت إلى 83.9 %، كما تم التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية لإزالة ما تبقى من تعديات. 

ووجه المحافظ، رؤساء المدن والوحدات المحلية بالمرور الميداني على الأراضي الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأي تعديات ومنعها في المهد، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها، مؤكدًا أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية سيكون محورًا رئيسيًا في تقييم أداء جميع القيادات بالمحافظة. 

يذكر أن عملية رصد المتغيرات المكانية تتم من خلال تحميل صور فضائية حديثة لجميع قطع الأراضي بالدولة من خلال توظيف تقنية الأقمار الصناعية فائقة الدقة لتتم عملية الرصد بشكل آلي باستخدام برامج معالجة الصور ومراجعتها بواسطة مكاتب المتغيرات المكانية لرصد جميع المتغيرات والتعديات ومظاهر التعلية الخاصة بالمباني وتوسعاتها، وكذلك الإنشاء الجديد.

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