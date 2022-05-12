محافظ سوهاج يلتقي عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة لبحث مطالبهم وحل شكواهم

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، عددا من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف مراكز المحافظة، لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك ضمن اللقاءات الجماهيرية التي تعقد بشكل دوري؛ للتواصل مع المواطنين وبحث مطالبهم.

وذلك بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبد الهادي المشرف العام على ملف ذوي الإعاقة، ومحمد أبو العجب مسئول شئون ذوي الإعاقة بديوان عام المحافظة.

واستمع المحافظ إلى شكاوى وطلبات الاشخاص ذوي الإعاقة، التي تنوعت بين طلبات للعلاج على نفقة الدولة، وطلبات الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، واستخراج كارت خدمات متكاملة، وطلبات للحصول على أجهزة تعويضية، وكراسي متحركة، ومساعدات اجتماعية، وطلبات أخرى متنوعة.

وقد تمت الاستجابة للعديد من الطلبات التي تقدم بها ذوي الإعاقة اليوم، حيث تم تسليم عدد من الكراسي المتحركة، وتوفير بعض طلبات العلاج الفورية، وجلسات العلاج الطبيعي والتخاطب بالمجان، فيما تم إحالة بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت ممكن.