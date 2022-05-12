عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. المقداد يبحث مع الفاو سبل إيصال المساعدات إلى مستحقيها

سوريا - علم
سوريا - علم

استقبل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بسوريا  اليوم عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

وبحسب وكالة الأنباء السورية " سانا" فقد عبر الوزير المقداد عن تقدير الحكومة السورية لما تم تحقيقه في مجال بناء أسس التعاون الحالي والمستقبلي بين الحكومة السورية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في مجال دعم القطاع الزراعي والغذائي ورحب بالجهود المبذولة من قبل المنظمة في تقديم مدخلات عملية الإنتاج الزراعي وكذلك كل ما تقوم به في مجال التأهيل والتدريب وتقديم الخبرات.

وأعرب المقداد عن أمله في أن تلتزم المنظمات الدولية العاملة في سورية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها لأن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمات يجب أن يتركز على التخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري ومساعدته في الحصول على احتياجاته الغذائية الأساسية التي كانت تؤمنها الدولة السورية.

وشدد الوزير على أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات والدعم اللازمين لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لتمكينها من القيام بمهامها الأساسية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة السورية ومكتب المنظمة في دمشق.

من جهته عبر الواعر عن امتنانه وشكره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية بشكل خاص في سبيل قيام المنظمة بمهامها وتنفيذ انشطتها في إطار دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كما قدم الواعر عرضاً مفصلاً لكل المشاريع والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في سورية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الموارد المائية والجهات الحكومية الأخرى.

وأوضح الواعر أن الهدف من زيارته إلى سورية هو الاطلاع على الأولويات والاستراتيجيات على مستوى الدولة السورية وتعميق الشراكات لتقديم الدعم اللازم.

البحرين تشارك في مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا

سوريا.. الأسد يشارك في الاحتفالية الـ 106 لـ عيد الشهداء

سوريا وزارة الزراعة وزير الخارجية الانتاج الزراعي الحكومة السورية منظمة الأغذية والزراعة وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 12-5-2022.. فيديو

استشهاد اللواءين منتصر أبو دقة وأحمد محيي عقب مأمورية مطاردة مستريح أسوان

استولى على 500 مليون جنيه بحجة تشغيلها.. عقوبات مشددة تنتظر مستريح أسوان

بتراجع 30 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الخميس 12 مايو 2022.. تعرف عليها

التعليم تقرر احتساب درجة الامتحان الإلكتروني الكاملة في عربي 2 ثانوي

ضياء السيد: كيروش كان مصمماً على خروج شريف بعد دخوله في مباراة الكاميرون

حكم لبس الرجل دبلة خطوبة من الذهب .. الإفتاء توضح

بـ 15 جنيها .. نقيب الفلاحين : أسبوعان وتنخفض أسعار الطماطم

موضوعات متعلقة

سوريا.. أمطار غزيرة تتسبب في انهيار جسر الشريدة

بعد جفاف تام.. فيضان نهر الخابور في سوريا جراء السيول

ترشيحاتنا

انقلبت بهما السيارة .. استشهاد لواءيّ شرطة فى مأمورية ضبط مستريح أسوان

التنظيم والإدارة يستجيب للأطباء: يستحقون حافز الترقية بحد أدنى 100 جنيه

سامح شكري: اجتماع تنفيذ تعهدات المناخ فرصة لتبادل الرؤى والخبرات

مدبولي وبودن يفتتحان المنتدى الاقتصادي التونسي المصري لأصحاب الأعمال.. بعد قليل

المعلمين توقع مذكرة تفاهم مع المهن الزراعية لاستصلاح 3آلاف فدان بالوادي الجديد

بريطانيا: لم نقدم أسلحة تسمح لأوكرانيا بشن ضربات داخل روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صناع مسلسل انحراف في ندوة صدى البلد| روجينا: أرفض ظلم المرأة.. لوسي: شيلت حواجبي بالموس.. رؤوف عبد العزيز: اختارنا قصة المسلسل من 50 قضية حقيقية

القوات المسلحة: مقتل 23 تكفيرياً بشمال سيناء واستشهاد 5 من قوات إنفاذ القانون

الشيطان صفق لها.. كيف أقنعت امرأة زوجها العرفي بقتل عشيقها والتمثيل بجثته؟

بريانكا شوبرا المثيرة للجدل.. ملكة جمال بوليوود تخطف التريند..ما قصتها؟

فيديو

حق السعاية وإلغاء الطاعة.. مطالب قومي المرأة بتعديلات قانون الأحوال الشخصية

مبروك عطية يطالب بتحريم الزواج في حالتين بقانون الأحوال الشخصية.. فيديوجراف

مصطفى البنك طلع مفلس .. قصة مستريح أسوان الذي أكل مال أهله

كيف استولى مستريح أسوان على أموال ومواشي الأهالي ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحي حسين

ماذا بعد استشهاد شيرين أبو عاقلة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

النادي الأهلي لا يخاف أنياب الكاف

نهال علام

سيناء

عبدالمعطى أحمد

أمل دنقل حالة فريدة!

إبراهيم النجار

هبّة شعبية أم انتفاضة فلسطينية ثالثة؟

محمد شعبان

موتوا بغيظكم .. مصر باقية

محمد غنيم

محمد علي الطاروطي .. رأيناه أخطأ فقطَّعناه

محمد جمال دسوقي

شكرا أبطال المداح .. أديتم باتقان فأحببناكم !

اﻟﻤﺰﻳﺪ