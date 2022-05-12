سوريا.. المقداد يبحث مع الفاو سبل إيصال المساعدات إلى مستحقيها

استقبل الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين بسوريا اليوم عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو.

وبحسب وكالة الأنباء السورية " سانا" فقد عبر الوزير المقداد عن تقدير الحكومة السورية لما تم تحقيقه في مجال بناء أسس التعاون الحالي والمستقبلي بين الحكومة السورية ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في مجال دعم القطاع الزراعي والغذائي ورحب بالجهود المبذولة من قبل المنظمة في تقديم مدخلات عملية الإنتاج الزراعي وكذلك كل ما تقوم به في مجال التأهيل والتدريب وتقديم الخبرات.

وأعرب المقداد عن أمله في أن تلتزم المنظمات الدولية العاملة في سورية بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها لأن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمات يجب أن يتركز على التخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري ومساعدته في الحصول على احتياجاته الغذائية الأساسية التي كانت تؤمنها الدولة السورية.

وشدد الوزير على أن الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات والدعم اللازمين لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) لتمكينها من القيام بمهامها الأساسية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة السورية ومكتب المنظمة في دمشق.

من جهته عبر الواعر عن امتنانه وشكره للتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية بشكل خاص في سبيل قيام المنظمة بمهامها وتنفيذ انشطتها في إطار دعم القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني كما قدم الواعر عرضاً مفصلاً لكل المشاريع والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في سورية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الموارد المائية والجهات الحكومية الأخرى.

وأوضح الواعر أن الهدف من زيارته إلى سورية هو الاطلاع على الأولويات والاستراتيجيات على مستوى الدولة السورية وتعميق الشراكات لتقديم الدعم اللازم.