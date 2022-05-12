المصري: أحمد مسعود خضع لثلاث عمليات جراحية ويغيب 6 أشهر

أعلن النادي المصري البورسعيدي، أن حارس مرماه أحمد مسعود تعرض لكسر متفتت بالرسغ الأيسر والعظمة الزورقية مع تهتك بالأنسجة وقطع بأوتار اليد اليسرى مع خلع بالكوع الأيسر بعد تعرضه لحادث سير ببلدته ببني سويف مساء أمس الأربعاء.

وأشار مجدي الألفي، طبيب المصري البورسعيدي، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، إلى أن حارس مرماه قد خضع لثلاث عمليات جراحية تم من خلالها تثبيت الكسر بمثبت خارجي مع توصيل للأوتار، بالإضافة إلى رد الخلع الذي حدث بالكوع الأيسر وكذلك التنظيف العميق للجرح منعًا لحدوث أية مضاعفات.



وأوضح طبيب المصري، أنه تواصل بشكل شخصي مع الطاقم الجراحي الذي أجرى العملية الجراحية والتي تمت تحت إشراف كبار الاستشاريين المتخصصين في جراحات العظام بمحافظة بني سويف، مؤكدًا أن اللاعب قد يخضع لعملية جراحية أخرى في ضوء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي سيخضع لها اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وأتم طبيب المصري تصريحاته بالتنويه إلى أن اللاعب سيخضع لفترة نقاهة طويلة يبدأ بعدها في تدريبات العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن اللاعب قد يغيب عن الملاعب لفترة قد تصل إلى ستة أشهر كاملة.